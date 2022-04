Wall Street : clôture mitigée sur des trimestriels contrastés

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, au terme d'une séance dominée par des publications de résultats diversement accueillies. Le Dow Jones s'est adjugé 0,7% à 35161 points, mais le Nasdaq a lâché 1,2% à 13453 points.



La réaction la plus spectaculaire a certainement été celle subie sur le Nasdaq par Netflix, dont l'action a décroché de 36,1% après des pertes d'abonnés sur le trimestre écoulé par le géant du streaming et des prévisions jugées décevantes.



'La concurrence, l'environnement macroéconomique et la saturation du marché génère un manque de visibilité au niveau des perspectives de croissance', faisait valoir UBS qui a dégradé sa recommandation de 'achat' à 'neutre' sur le titre.



En revanche, Procter & Gamble (+2,7%) a soutenu le Dow Jones après la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses perspectives de croissance de ventes annuelles.



'Nous avons réalisé un autre trimestre de forte croissance des ventes et réalisé des progrès séquentiels en termes de croissance des bénéfices malgré des vents contraires importants et croissants en matière de coûts', soulignait son CEO Jon Moeller.



Parmi les autres publications notables, les investisseurs ont salué celles du géant informatique IBM (+7,1%), du groupe de communication Omnicom (+4,4%) et du groupe de santé Abbott Laboratories (+2,2%).



Sur le front de la macroéconomie, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 2,7% en mars par rapport au mois précédent et de 4,5% en comparaison annuelle, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.