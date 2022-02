Wall Street : clôture positive malgré le rapport ADP

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les bons résultats de plusieurs ténors de la cote ayant compensé une statistique préoccupante concernant l'emploi : le Dow Jones a avancé de plus de 0,6% à 35629 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,5% à 14418 points.



Sous le coup des perturbations provoquées par la propagation d'Omicron, le secteur privé américain a détruit 301.000 postes le mois dernier, selon le rapport mensuel du cabinet ADP, première baisse de l'emploi privé aux Etats-Unis depuis décembre 2020.



Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP, notait toutefois que cet accès de faiblesse ne devrait se révéler que temporaire, et l'attention des investisseurs s'est plutôt focalisée sur une salve de résultats trimestriels, souvent bien meilleurs que prévu.



Parmi les bonnes surprises du jour, Alphabet a grimpé de 7,5% après que la maison-mère de Google et de YouTube a fait état de performances trimestrielles bien au-dessus des attentes et annoncé un projet de division de son nominal.



AMD s'est adjugé de son côté de 5,1%, le fabricant de puces électroniques ayant dévoilé des résultats de quatrième trimestre jugés 'solides' et accompagnés de perspectives d'activité 'exceptionnelles' pour l'exercice 2022.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs ont salué Electronic Arts (+5,6%), mais délaissé GM et Starbucks (-1% chacun) et lourdement sanctionné PayPal (-24,6%) en raison de ses perspectives jugées décevantes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.