Wall Street : clôture sans tendance claire jeudi

La Bourse de New York a clôturé sans tendance claire jeudi, portant encore les stigmates de l'agitation des derniers jours. Le Dow Jones s'est replié de 0,3% à 31730 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 11371 points.



La prudence a dominé sur les marchés, où les investisseurs ont préféré se replier sur les actifs jugés les moins risqués, comme en a témoigné une détente du rendement des Treasuries à dix ans à 2,87%.



La crainte d'une accélération du resserrement monétaire amorcé par la Fed a été nourrie par l'indice des prix producteurs, ressorti certes légèrement inférieur aux attentes, mais manifestant tout de même la persistance de fortes tensions inflationnistes.



Ainsi, sur un an, la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis s'est établie en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après 11,5% et 7,1% respectivement en mars.



Toujours sur le front des statistiques, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage n'a que très légèrement augmenté la semaine dernière, à 203.000 contre 202.000 une semaine plus tôt.



Du côté des valeurs, Disney a cédé 0,9% au lendemain de la publication par le groupe de médias et de divertissement d'un bénéfice sous les attentes pour son deuxième trimestre comptable, malgré la vigueur de son service de vidéo à la demande Disney+.



Ford (-3%) et GM (-4,6%) ont décroché suite à une double dégradation des analystes de Wells Fargo, qui ont recommandé de 'sous-pondérer' les deux titres face à l'envolée des coûts de fabrication des véhicules électriques.



