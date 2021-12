New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu jeudi dans le rouge, avec une sévère chute du Nasdaq et des valeurs technologiques, le marché digérant les décisions des banques centrales.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,09% à 35.896,32 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a chuté de 2,47% à 15.180,43 points, perdant largement le terrain gagné la veille.

Le S&P 500 a perdu 0,88% à 4.668,63 points.

afp/rp