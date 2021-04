New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mardi en ordre dispersé, après l'inflation américaine et la pause ordonnée sur le vaccin de Johnson and Johnson, le S&P 500 parvenant à battre un nouveau record.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a abandonné 0,20% à 33.679,44 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a solidement avancé de 1,05% à 13.996,10 points. Le S&P 500 a atteint de peu un nouveau sommet à 4.141,66 points, en hausse de 0,33%.

afp/rp