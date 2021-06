New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu sans direction claire mercredi le premier semestre de l'année, six mois au cours desquels les grands indices ont réalisé des gains conséquents dans un marché confiant sur le redémarrage de l'économie américaine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le S&P 500 est monté à un record en prenant 0,13% à 4.297,50 points et le Dow Jones a gagné 0,61% à 34.502,51 points. Le Nasdaq s'est en revanche tassé de 0,17% à 14.503,95 points.

afp/rp