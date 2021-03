Wall Street conclut en ordre dispersé une semaine bousculée par les taux

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé vendredi une semaine volatile marquée par la hausse des taux obligataires et les décisions de la Banque centrale américaine (Fed).

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a abandonné 0,71% à 32.630,14 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique qui avait accusé sa plus forte chute en trois semaines la veille, a rebondi de 0,76% à 13.215,24 points. Le S&P 500 a lâché 0,06% à 3.910,10 points.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans sont restés proches de leur plus haut en 14 mois autour de 1,73%.

afp/rp