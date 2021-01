Wall Street conclut hésitante: Dow Jones en rouge, Nasdaq et S&P à des records

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi à l'entame d'une semaine chargée entre résultats d'entreprises et réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), le Nasdaq et le S&P terminant toutefois à des records.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a glissé de 0,12% à 30.960,36 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, en revanche a avancé à un nouveau record à 13.635,99 points en progrès de 0,69% tandis que le S&P 500 est parvenu de peu à un nouveau sommet à 3.855,36 points en hausse de 0,36%.

afp/rp