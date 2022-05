New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu jeudi en ordre dispersé une séance volatile et en dents de scie, préoccupée par l'inflation et les développements géopolitiques autour de la guerre en Ukraine.

Selon des résultats provisoires à la fermeture, l'indice Dow Jones a perdu 0,33% à 31.730,10 points. Le Nasdaq, à haute teneur technologique, a grappillé 0,06% dans les dernières minutes avant la clôture à 11.370,96 points. Le S&P 500 a cédé 0,12% à 3.930,29 points.

afp/rp