Wall Street : dans le vert avant de nombreuses statistiques

La Bourse de New York termine dans le vert avec un gain de 0,27% sur le Dow Jones de 0,71% sur le S&P500 et de 1,35% sur1le Nasdaq, alors que de nombreuses statistiques sur l'état de l'économie américaine doivent paraitre cette semaine.



Dans les prochains jours, sont attendus notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé, la dernière estimation de la croissance économique, les revenus et dépenses des ménages, l'indice ISM manufacturier et le rapport sur l'emploi du Département du Travail.



'Les marchés pourraient être volatils cette semaine après la décision de la Chine de confiner Shanghai pour neuf jours, du fait de l'aggravation de la crise sanitaire au sein de la seconde économie mondiale', souligne IG France.



'Par ailleurs, la croissance des profits des sociétés industrielles en Chine chute fortement en février, passant de 34,3% sur un an en janvier, à 5% en février et ressortant au plus bas depuis janvier 2021', poursuit-il.



Sur le front des valeurs, Tesla annonce son intention de demander à sa prochaine assemblée annuelle son feu vert afin de permettre un fractionnement de ses actions ordinaires sous la forme d'un dividende en actions.



AT&T a annoncé vendredi soir un dividende en actions WarnerMedia SpinCo pour effectuer la scission de sa participation dans WarnerMedia à ses actionnaires, opération liée au projet de fusion entre WarnerMedia et Discovery prévue en avril.



Eli Lilly fait part de résultats encourageants pour son lebrikizumab dans la dermatite atopique modérée à sévère, plus de la moitié des patients traités ayant connu une réduction d'au moins 75% de la gravité de la maladie à 16 semaines.



Accenture a réalisé l'acquisition des capacités d'ingénierie numérique et de technologie opérationnelle auprès de Trancom ITS, un fournisseur japonais de services de technologie logistique.



CyrusOne a annoncé la finalisation de son acquisition par des fonds gérés par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 15 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette.



HP Inc a annoncé un accord définitif en vue d'acquérir Poly, fournisseur mondial de solutions de collaboration en milieu de travail, dans une transaction en espèces pour 40 dollars par action, ce qui implique une valeur d'entreprise totale de 3,3 milliards de dollars.



