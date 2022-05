Wall Street : de faibles écarts à la veille de la Fed

Wall Street a démarré la séance sans vraie tendance mardi matin, affichant des scores étriqués et des volumes réduits, les investisseurs préférant jouer la carte de l'attentisme à la veille des annonces de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 33.121,6 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 12.478,7 points.



Les intervenants cherchent visiblement à se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des décisions, mais surtout des déclarations, de la Réserve fédérale américaine.



La banque centrale, qui entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, devrait relever ses taux directeurs de 50 points de base demain, comme elle y prépare les marchés depuis maintenant plusieurs semaines.



La conférence de presse de son président, Jerome Powell, sera très suivie car le marché a le sentiment que la banque centrale pourrait temporiser son action afin de s'adapter au récent ralentissement de l'économie.



Les anticipations de hausses de taux continuent de porter les rendements obligataires, mais quelques achats à bon compte se sont enclenchés après que le rendement à 10 ans a brièvement dépassé le seuil des 3%.



Le taux du papier de référence se détend actuellement de sept points de base, pour revenir à 2,93%.



Unique statistique majeure du jour, les chiffres des commandes à l'industrie américaine ont augmenté de 2,2% en mars après une hausse de 0,1% en février.



Parmi les valeurs à suivre, Pfizer se distingue (+1,6%) après la parution de ses résultats trimestriels, tout comme Estée Lauder (-5%), lourdement sanctionné après une révision à la baisse de ses objectifs annuels.



Airbnb (-5,3%), Starbucks (-2,1%) et Lyft (-,5%) sont tous orientés à la baisse avant la publication, dans la soirée, de leurs comptes trimestriels.



