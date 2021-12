Wall Street : de faibles écarts à quelques jours de Noël

La Bourse de New York devrait ouvrir sur de faibles écarts mercredi matin, dans des volumes d'échanges qui s'annoncent par ailleurs réduits à quelques jours du week-end de Noël.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,2%, signe d'un début de séance sans grandes prises de risques.



Les marchés d'actions américains devraient faire du surplace ou légèrement reculer dans le sillage des places européennes, qui évoluent elles aussi autour de l'équilibre, dans un contexte sanitaire toujours délicat.



Avec Noël ce week-end puis le Nouvel An la semaine prochaine, les marchés boursiers devraient se contenter de continuer à digérer l'épisode Omicron et le resserrement de la politique de la Fed, confirmé la semaine dernière.



Certains investisseurs commencent déjà à préparer leur stratégie pour 2022 après un cru 2021 qui s'est révélé très favorable.



A ce stade, le S&P 500 s'achemine, avant la trêve de Noël, vers un gain de presque 24% sur l'année, une performance solide que les investisseurs vont avoir à coeur de préserver lors des séances qui viennent.



Les investisseurs savent qu'il va être difficile de finir l'exercice sur de nouveaux records en l'absence de catalyseurs susceptibles de faire bouger les investisseurs.



Plusieurs statistiques figurent toutefois au programme de la journée, ce qui va permettre aux intervenants de se faire une idée de la santé de l'économie américaine en cette fin d'année.



Bonne nouvelle, la croissance des Etats-Unis au troisième trimestre a été révisée à la hausse à +2,3%, d'après la troisième estimation du Département du Commerce, qui l'avait précédemment estimé à 2,1%.



Après la correction de la veille, la journée est plutôt calme également sur le marché marché obligataire, où le taux du 10 ans américain, référence en la matière, se replie de deux points de base à 1,46%.



Peu de mouvement également sur le NYMEX, avec des variations infimes sur le baril de brut léger américain (WTI) qui grignote moins de 0,1% à 71,2 dollars après sa spectaculaire remontée de la veille.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.