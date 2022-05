Wall Street : de la défiance après un mois d'avril éprouvant

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note de prudence lundi matin pour la première séance du mois de mai, le marché peinant à se remettre de la lourde correction enregistrée en avril.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent sur des scores allant de l'équilibre à des pertes de 0,4%, annonçant un début de séance incertain.



Après un mois d'avril particulièrement éprouvant, les investisseurs ne semblent pas encore en mesure de se remettre à l'achat face la persistance des risques économiques et géopolitiques.



Les inquiétudes liées à l'envolée de l'inflation, à la remontée des taux d'intérêt et à la vigueur de la croissance ont provoqué un vif mouvement de correction sur les marchés d'actions mondiaux le mois dernier.



A Wall Street, le mois d'avril s'est soldé par une perte de 4,9% pour le Dow Jones, de 8,8% pour le S&P 500 et de 13,3% pour le Nasdaq.



Il s'agit des plus nets replis mensuels depuis mars 2020 pour le S&P et depuis octobre 2008 pour le Nasdaq.



'Nous ne croyons pas que le repli des marchés d'actions va encore s'intensifier dans la mesure où nous pensons qu'il s'agit d'une correction qui n'est pas liée à une entrée en récession, mais plutôt à un marché baissier ('bear market')', rassure toutefois Angelo Kourkafas, chez Edward Jones.



Le stratège en veut pour preuve la vigueur actuelle de la demande des entreprises, ainsi que la robustesse de la consommation des ménages.



D'autres observateurs font remarquer que les publications de résultats d'entreprises, en dépit de quelques déceptions remarquées, notamment du côté des GAFAM, restent solides.



Aux Etats-Unis, 77% des entreprises du S&P 500 ayant publié ont fait mieux que les attentes, selon des données relayées ce matin par Credit Suisse.



Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, quelques poids lourds de la cote doivent encore dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine, dont AMD, Moderna, Pfizer et Uber.



Le point d'orgue de la semaine devrait toutefois être la décision, mercredi soir, du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait rehausser ses taux de 50 points de base.



Les intervenants devraient également se montrer précautionneux dans l'attente de la parution, vendredi, des derniers chiffres de l'emploi américain, toujours suivis de près par les marchés.



D'après les estimations des économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 400.000 emplois en avril, permettant un nouveau reflux du taux de chômage en direction de 3,5%.



