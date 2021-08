Wall Street : de nouveaux records malgré le consommateur

Wall Street établit de nouveaux records vendredi en dépit d'une mesure de la consommation très inférieure aux attentes, le marché voulant croire que cette donnée incitera la Réserve fédérale à rester modérée dans le resserrement de sa politique monétaire.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 35.513,7 points après avoir dépassé les 35.600 points en touchant un nouveau sommet à 35.610,5 points.



Le S&P 500, plus large, progresse lui aussi de 0,1% à 4464,1 points, après avoir inscrit un plus haut à 4468,3 points.



Le Nasdaq Composite avance également de 0,1% à 14.826,2 points.



Dans une chute aussi brutale qu'inattendue, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 70,2 en août, contre 81,2 le mois dernier, alors que les économistes l'attendaient autour de 81 points.



Un décrochage que Richard Curtin, l'auteur de l'étude, relie à la récente résurgence de l'épidémie de coronavirus et à la propagation du nouveau variant Delta.



Plus préoccupant, l'économiste rappelle que des chutes aussi brutales de l'indice, qui perd 13,5 point ce mois-ci, sont généralement associées à des renversements spectaculaires de l'activité économique, comme en avril 2020 (-19,4 points) ou en octobre 2008 (-18,1 points).



Les investisseurs se disent toutefois que ce chiffre inquiétant dissuadera la Fed de se montrer trop agressive dans la normalisation de sa politique monétaire, un facteur de soutien pour les marchés d'actions.



Les opérateurs tablent actuellement sur une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') au début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023.



Reflet de ces spéculations, les taux se détendent fortement ce matin avec rendement du bon du Trésor américain qui se replie actuellement de presque cinq points de base à 1,32%.



Côté valeurs, Disney progresse de 3% après avoir fait état de 'solides' résultats trimestriels, marqués à la fois par le dynamisme de son offre Disney+ et la vigueur de ses activités de parcs à thème.



Warner Music Group s'adjuge 2% après avoir annoncé un dividende trimestriel régulier en espèces de 15 cents par action, en hausse par rapport à celui de 12 cents déclaré il y a trois mois.



Airbnb se replie de 2% après avoir publié hier soir une perte nette réduite de 68 millions de dollars au titre du deuxième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.