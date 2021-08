Wall Street : début de semaine du mauvais pied en vue

Wall Street devrait entamer la semaine légèrement dans le rouge, à en croire des futures en baisses de 0,3% pour le S&P500 et le Nasdaq-100, dans un contexte de nouvelles inquiétantes en provenance d'Asie et d'un indice Empire State décevant.



'La variante Delta se propage à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est, entraînant de nouvelles restrictions, un risque à la baisse pour la production industrielle mondiale et une incertitude accrue en matière d'inflation', souligne-t-on chez Barclays.



Outre des données chinoises décevantes pour le mois de juillet parues cette nuit, on peut noter que le PIB du Japon n'a rebondi que de 0,3% au deuxième trimestre 2021 en rythme séquentiel, après une baisse de 0,9% enregistrée le trimestre précédent.



Autre nouvelle peu réjouissante, la croissance manufacturière dans la région de New York décélère fortement en août, au vu de l'indice 'Empire State' qui s'établit à 18,3, contre un record de 43 en juillet et alors que le consensus attendait en chute moins prononcée.



Toujours au sujet des statistiques, les jours prochains verront paraitre les ventes de détail, la production industrielle et la construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board.



Sur le front des valeurs, la semaine devrait être marquée en particulier par la publication des résultats trimestriels de plusieurs grands distributeurs américains, à savoir Walmart, Home Depot, Lowe's et Target.



Pour l'heure, Pfizer a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé le Ticovac, son vaccin contre l'encéphalite à tiques (TBE) afin d'immuniser les personnes dès l'âge d'un an.



Eli Lilly annonce que deux essais de phase III ont montré que le lebrikizumab permettait d'améliorer 'significativement' la clairance cutanée et les démangeaisons chez les personnes atteintes de dermatite atopique modérée à sévère.



Alaska Airlines annonce avoir exercé une option pour l'acquisition de 12 appareils Boeing 737-9, en faisant ainsi des commandes fermes pour 2023 et 2024, et portant ses commandes totales pour cet appareil à 93, dont cinq sont actuellement en service.



