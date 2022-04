Wall Street : début de semaine en léger retrait

Après un long weekend de trois jours, la Bourse de New York a commencé la semaine de façon assez terne lundi avec des retraits d'un peu plus de 0,1% à près de 34412 points pour le Dow Jones et plus de 13332 points pour le Nasdaq Composite.



Aucune donnée macroéconomique n'était prévue ce lundi, mais les opérateurs ont pu prendre en compte des statistiques parues vendredi dernier -journée de fermeture des marchés actions pour cause de Vendredi Saint.



Ainsi, l'activité manufacturière s'est nettement redressée dans la région de New York, à en croire l'indice Empire State de la Fed locale qui a bondi de 36 points pour atteindre +24,6, porté notamment par une forte augmentation des nouvelles commandes et des livraisons.



Par ailleurs, selon la Réserve fédérale, la production industrielle des Etats-Unis a progressé de 0,9% en mars par rapport au mois précédent, soutenue en particulier par un bond de 7,8% de la production de véhicules automobiles et de pièces détachées.



Côté valeurs, Bank of America a grimpé de 3,4% après la publication des résultats du premier trimestre 2022, d'où est ressorti un bénéfice net à peu près stable à 7,1 milliards de dollars 'en dépit de marchés difficiles et de la volatilité'.



BNY-Mellon a par contre lâché 2,3%, dans le sillage d'un bénéfice net trimestriel en contraction de 19% à 699 millions de dollars, 'dans un environnement de plus en plus incertain avec la guerre en Ukraine, les marchés volatiles et l'inflation toujours plus forte'.



Amgen a cédé 0,8%, malgré des propos de Jefferies qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe de biotechnologies avec un objectif de cours rehaussé de 280 à 295 dollars, dans une note sur le secteur de la santé.



