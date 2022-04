Wall Street : début de semaine hésitant

Le Dow Jones (-0,1%) et le S&P500 (+0,2%) réalisent un début de semaine plutôt hésitant, après la dynamique favorable observée vendredi après la parution d'un rapport mensuel du Département du Travail pourtant en demi-teinte.



'Les créations d'emplois décevantes aux Etats-Unis le mois dernier, n'ont pas inquiété les investisseurs', constate Kiplink, soulignant que 'l'économie américaine reste robuste et l'accélération de la normalisation monétaire de la Fed est anticipée'.



Au chapitre des statistiques de cette semaine, doivent paraitre les commandes à l'industrie pour février en début de séance, puis la balance commerciale pour février, ainsi que les indices PMI composite de S&P Global et ISM des services le lendemain.



Sur le front des valeurs, à l'occasion de son retour à la tête de Starbucks en tant que CEO, son fondateur Howard Schultz a décidé de suspendre le programme de rachat d'actions de la chaine de cafés, avec effet immédiat.



AMD (Advanced Micro Devices) a conclu un accord définitif pour acquérir Pensando pour environ 1,9 milliard de dollars avant ajustements, acquisition qui devrait être conclue au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions habituelles.



Constellation Brands a reçu une proposition non contraignante de la part de la famille Sands, son principal actionnaire, visant à faire passer le capital du groupe de boissons alcoolisées à une structure d'actions ordinaires à classe unique.



Dans un document réglementaire, Elon Musk a indiqué détenir désormais 73,5 millions d'actions Twitter, soit une participation passive de 9,2% au capital du groupe de micro-blogging, représentant une valeur de 2,89 milliards de dollars selon Wedbush.



Accenture a finalisé l'acquisition d'AFD.Tech, une société de services réseau spécialisée dans l'ingénierie, les opérations et les services réseau. Les conditions financières de cette opération n'ont pas été divulguées.



