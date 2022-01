Wall Street : décrochage dès les premiers échanges

Wall Street retrouve le chemin de la baisse mardi, les investisseurs adoptant une attitude prudente à la veille des décisions de la Fed et après un indicateur préoccupant sur le moral du consommateur américain.



En fin de matinée, le Dow Jones décroche de 1% à 34.033 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2,1% à 13.563,9 points.



Au terme de deux jours de débats, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain.



La conférence de presse du président de la banque centrale, Jerome Powell, pourrait néanmoins fournir aux investisseurs des indices intéressants concernant la trajectoire prévue en matière de hausses des taux.



Les économistes tablent sur au moins quatre hausses de taux d'ici la fin de l'année, mais les marchés financiers ne semblent pas avoir totalement intégré ce scénario à ce jour.



En attendant le verdict de la Fed, les investisseurs ont étudié les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par l'indice de confiance du consommateur américain compilé par le Conference Board



Celui-ci s'est dégradé en janvier, à 113,8 pour le mois en cours, à comparer à 115,2 pour le mois de décembre.



Toujours côté chiffres, l'indice Case/Shiller témoigne d'une hausse de 18,5% des prix de l'immobilier en rythme annuel en décembre.



Autre élément venant influencer la tendance, les investisseurs doivent faire face à de nombreuses publications de résultats, dont celle de GE qui se solde par une chute de plus de 6% du titre du groupe industriel.



Les publications d'American Express (+8%) et Johnson & Johnson (+1,5%) sont mieux accueillies, tandis que Microsoft décroche de 2,5% en attendant l'annonce de ses performances trimestrielles, prévue dans la soirée.



Nike (-0,8%) parvient de son côté à surperformer la tendance, quoique difficilement, suite à un relèvement de recommandation des analystes de Wells Fargo, qui conseillent désormais de 'surpondérer' le titre.



