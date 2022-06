Wall Street démarre en baisse après deux séances de gains

New York (awp/afp) - La Bourse de New York commençait dans le rouge mercredi après deux séances positives, les investisseurs s'inquiétant toujours de l'inflation qui faisait grimper les cours du pétrole et les taux d'intérêt.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones lâchait 0,54%, le Nasdaq 0,31% et le S&P 500 0,49%. Mardi, le Dow Jones avait progressé de 0,80% à 33'180,14 points, l'indice Nasdaq avait pris 0,94% à 12'175,23 points, et l'indice élargi S&P 500 avait gagné 0,95% à 4160,68 points.

afp/buc