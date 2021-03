Wall Street démarre en hausse après un bond des créations d'emplois

New York (awp/afp) - La Bourse de New York retrouvait des couleurs à l'ouverture vendredi, démarrant nettement dans le vert, après des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu: le Dow Jones avançait de 0,89%, le Nasdaq progressait de 1,11%, et le S&P de 1,03%.

Les taux obligataires accéléraient aussi, le rendement sur la dette américaine à 10 ans évoluant à 1,59% après avoir atteint son plus haut niveau de l'année à 1,62% juste avant l'ouverture, alors que l'économie américaine semble rebondir fortement avec 379.000 nouveaux emplois créés en février, trois fois plus qu'en janvier.

