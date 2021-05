New York (awp/afp) - La Bourse de New York montait lundi en début de séance, tâchant de repartir de l'avant après une semaine en demi-teinte et attendant une série d'indicateurs pour jauger le rythme de la reprise économique.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones montait de 0,48% à 34.370,76 points, le Nasdaq de 0,72% à 13.567,78 points et le S&P 500 de 0,63% à 4.181,88 points.

afp/rp