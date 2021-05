New York (awp/afp) - La Bourse de New York démarrait la première séance du mois de mai dans le vert lundi après une semaine en demi-teinte malgré les bons résultats des grands noms de la tech: le Dow Jones avançait de 0,55% et le Nasdaq de 0,50%.

Vendredi, le Dow Jones Industrial Average avait reculé de 0,54% à 33.874,85 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait baissé de 0,85% à 13.962,68 points. Le S&P 500 avait cédé 0,72% à 4.181,17 points, au lendemain d'un record.

afp/rp