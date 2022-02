Wall Street : des gains sensibles en clôture

Wall Street a avancé sensiblement ce mardi, sur fond de rachats à bon compte et de certaines publications de résultats bien accueillies : le Dow Jones a gagné près de 1,1% à 35463 points tandis que le Nasdaq Composite a pris environ 1,3% à 14194 points.



La séance a aussi été marquée par la poursuite de la montée des rendements obligataires, le taux à 10 ans ayant ainsi augmenté de quatre points de base à 1,96%, dans la perspective d'un durcissement rapide de la politique monétaire de la Fed.



Du côté des indicateurs du jour, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement accru au mois de décembre, à 80,7 milliards de dollars, du fait d'une augmentation de 1,6% des importations, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%).



Du côté des valeurs, Pfizer a reculé de 2,8% à la suite de la publication d'un bénéfice net pourtant plus que multiplié par 2,5 au titre du dernier trimestre 2021, pour des revenus plus que doublé grâce au vaccin contre la Covid-19.



En revanche, DuPont s'est adjugé 6,3% après que le groupe de chimie a fait part d'une augmentation de 10% de son dividende par action, ainsi que d'un programme de rachats d'actions pour un milliard de dollars, à l'occasion de ses trimestriels.



Amgen a bondi de 7,8% dans le sillage d'un BPA non GAAP en augmentation de 26% au titre du quatrième trimestre 2021, pour s'établir à 4,36 dollars, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,7 points à 47,8%.



Par ailleurs, la spéculation n'a pas faibli sur Peloton, qui s'est encore envolée de plus de 25% ce mardi, porté par des spéculations sur un éventuel rachat du fabricant d'équipements sportifs suite à la démission de son directeur général.



