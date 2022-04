Wall Street : des hésitations sur la marche à suivre

La Bourse de New York hésite en début de séance jeudi, l'annonce d'un rebond de la confiance des consommateurs ayant partiellement rassuré les investisseurs sur la croissance, alors que les résultats des bancaires ont tendance à peser sur la tendance.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,5% à 34.719,7 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de plus de 1% à 13.496,9 points.



Wall Street avait bénéficié d'un certain regain d'appétit pour le risque hier, un accès d'optimisme qui s'était traduit par un gain de 2% pour l'indice Nasdaq Composite.



L'absence de véritables bonnes nouvelles ce matin, suite notamment à des publications d'entreprises diversement accueillies, est néanmoins venu freiner l'élan haussier de la veille.



La cote est notamment pénalisée par le recul des grandes banques, qui ont ouvert la saison des résultats trimestriels sans parvenir à séduire les investisseurs.



Les résultats trimestriels de Goldman Sachs (-0,3%), pourtant solides, n'ont pas suffi à tirer les marchés d'actions à la hausse.



Mais ce sont plus particulièrement les performances décevantes de Wells Fargo (-4,2%) - qui a mis en garde contre un prochain ralentissement de la croissance dû à l'action de la Fed pour freiner l'inflation - qui semblent avoir refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Conséquence, le compartiment S&P des valeurs financières accuse un repli de l'ordre de 0,2% en fin de matinée.



Sur le front de l'économie, le chiffre très attendu de la confiance du consommateur américain s'est amélioré de manière inattendue au mois d'avril, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance est remonté à 65,7 ce mois-ci, contre 59,4 au mois de mars, sous l'impulsion de la bonne santé du marché du travail et de la perspective de hausses de salaires chez les actifs de moins de 45 ans.



Cette bonne nouvelle compense les statistiques plus ternes qui avaient été publiées en début de matinée.



Le Département du Travail a ainsi annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient reparties à la hausse la semaine dernière, à 185.000 contre 167.000 une semaine plus tôt.



Les ventes de détail ont de leur côté affiché une petite hausse de 0,5% le mois dernier, à peu près comme prévu, après une augmentation de 0,8% en février.



Quant aux prix à l'importation, ils ont grimpé de 2,6% en mars sur fond, entre autres, de hausse des coûts de l'essence, confirmant là encore la tendance à l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs individuelles, Twitter progresse de 2% à 46,7 dollars, le marché ne semblant pas prendre très au sérieux le projet d'OPA hostile à 54,2 dollars l'action déposé par le milliardaire américain Elon Musk sur le site de micro-blogging.



IBM se détache de son côté avec un gain de 1,9% dû à un relèvement de recommandation des analystes de Morgan Stanley, qui estiment que le groupe technologique pourrait bien résister à un retournement défavorable de l'économie.



