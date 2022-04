Wall Street : des investisseurs toujours sur la défensive

Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs semblant vouloir rester sur la défensive en attendant la déferlante de résultats des géants de la technologie, prévue dans les jours qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent en moyenne de 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Alphabet - la maison-mère de Google - et Microsoft dévoileront leurs comptes ce soir, suivis par Meta demain, puis par Apple et Amazon dans la soirée de jeudi.



La Bourse américaine doit l'essentiel de ses gains des dernières années au dynamisme de ses valeurs technologiques, qui ont permis au Nasdaq de multiplier sa valeur par près de six en moins de dix ans.



Mais les investisseurs ont eu tendance à se détourner des valeurs technologiques au cours des derniers mois, notamment face à la remontée des taux d'intérêt qui renchérit le coût de leur financement.



Jusqu'à présent, la saison des résultats a plutôt réservé de bonnes surprises puisque 81% des sociétés ayant publié leurs comptes ont dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires.



Cette moyenne s'inscrit en ligne avec la tendance des cinq dernières années, qui se situe autour de 77%.



Quant aux entreprises ayant fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, leur proportion se situe pour l'instant à 69%, un chiffre là encore en ligne avec les tendances des dernières années.



Reste à savoir si les grands groupes de la technologie vont pouvoir soutenir ce rythme.



'A ce stade, nous attendons des chiffres solides de la part des piliers que sont Microsoft et Apple, ce qui constituerait une bonne nouvelle indispensable pour le secteur en cette période de crise', estime Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities.



Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Twitter a annoncé hier soir avoir trouvé un accord en vue de se vendre à Elon Musk, qui proposera une prime de 38% pour prendre le contrôle de la société dans le cadre d'une transaction estimée à 44 milliards de dollars.



Du coté des indicateurs, les commandes de biens durables ont rebondi de 0,8% en mars suite à une contraction de 1,7% sur le mois de février, un chiffre toutefois inférieur aux attentes des économistes, qui visaient un rebond compris entre 1,1% et 1,3% le mois dernier.



Les investisseurs auront encore à analyser dans le courant de la matinée l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ainsi que les ventes de logements neufs.



