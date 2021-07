Wall Street : des tiraillements entre les résultats et la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, rassurée par une série de résultats meilleurs que prévu, même si le marché devrait rester prudent en attendant l'issue de la réunion de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



La Fed doit annoncer ses décisions en début d'après-midi. Le président de l'institution, Jerome Powell, donnera ensuite une conférence de presse au cours de laquelle il devrait réitérer son approche accommodante en matière de politique monétaire.



A en croire les stratèges, les perspectives des marchés américains pour le second semestre restent largement conditionnées à la façon dont la Réserve fédérale gérera la thématique de l'inflation.



Il faudra cependant plusieurs mois avant de pouvoir déterminer si l'inflation est là pour durer, ce qui pourrait contraindre la Fed à amorcer un resserrement de sa politique monétaire.



En attendant, les investisseurs se sont penchés sur les nombreuses publications de résultats trimestriels qui ont déferlé entre hier soir et ce matin.



Plusieurs poids lourds de la cote - dont Pfizer et McDonald's - ont dévoilé leurs comptes ce matin, auxquels il faut ajouter les annonces, hier soir, des ténors technologiques, comme Microsoft et Alphabet.



Apple a notamment rassuré les investisseurs en publiant des résultats trimestriels largement meilleurs que prévu, dus à la vigueur de ses activités dans les services et la 5G.



Le titre perd toutefois du terrain en cotations avant-Bourse, les analystes jugeant les perspectives du groupe de Cupertino plus incertaines pour les mois qui viennent.



Autre facteur de soutien, Boeing a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, à la faveur du redressement du marché des avions commerciaux.



Le titre prend 5% en pré-ouverture, ce qui devrait doper le Dow Jones dès l'ouverture.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.