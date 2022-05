Wall Street dévisse encore, technologie et énergie en tête

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a encore dévissé lundi, plombée par les valeurs de la technologie et de l'énergie, reflétant les inquiétudes autour de l'inflation, de la réponse de la banque centrale américaine (Fed) et d'une possible récession.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 1,99% à 32.245,57 points. Le Nasdaq, à haute teneur technologique, a plongé de 4,29% sous les 12.000 points pour la première fois depuis novembre 2020, à 11.623,25 points. Le seuil technique de 4.000 points du S&P 500 n'a pas tenu, l'indice plongeant de 3,20% à 3.991,35 points, au plus bas depuis un an.

afp/rp