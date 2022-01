Wall Street : double épreuve des résultats et de la Fed

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 206.035 0.46% JPMORGAN CHASE & CO. 141.855 -2.22% CHEVRON CORPORATION 124.025 -2.27% WALT DISNEY COMPANY (THE) 134.2 -2.31% THE BOEING COMPANY 199.82 -2.74% SALESFORCE.COM, INC. 211.665 -3.19% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.