Wall Street : double record pour Dow & 'S&P', PPI marginalisé

Triplé gagnant pour les 3 principaux indices US avec un Dow Jones (+0,04% à 35.000) ressorti du rouge pile pour le coup de cloche final (comme une histoire algorithmique bien écrite : double record en clôture comme en intraday à 35.509.

Nouveau double record absolu haut la main pour le S&P500 (+0,3% à 4.461 en clôture, 4.461,6 en intraday), hausse de +0,35% pour le Nasdaq (à 14.816)et progression globale du NYSE Composite avec pourtant 1,1Md de titre en hausse pour 1,6Mds de titres en baisse.



A noter le repli de -0,28% du Russell-2000 qui fait cavalier seul à la baisse.

La prédominance durable de l'appétit pour le risque n'a pas plombé les T-Bonds US qui n'affichent que +1Pt vers 1,3620%, suite aux chiffres publiés à 14H30 (chômage hebdo US, PPI).



L'inflation des prix à la production aux Etats Unis accélère à +7.8% en rythme annuel (+1% m/m) contre +7.2% attendu (soit +0,6%) après +7.3% en juin; le 'core PPI' progresse à +6.2% annuel (soit +0.9% m/m) contre +0,5% attendu et +5.6% en juin.

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 2 août aux Etats-Unis pour s'établir à 375 000 contre 387 000 la semaine précédente (chiffre révisé).



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 396.250 en hausse de 1750 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 2 866 000, une baisse de 114 000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 26 juillet.

Wall Street s'est hissé vers de nouveaux sommets malgré le fort recul du secteur des semi-conducteurs ce jeudi : intel et AMD perdent -1,1%, NXP -1,8%, KLA -4,1%, Applied Mat -4,2%, Micron -6,4%, Western Digital -6,5%.



Disney annonce un gain 0,80$ contre 0,55$ attendu, pour un chiffre d'affaire d'un peu plus de 17Mds$ (16,8Mds$ estimé): le titre grimpe de +4% en 'after hour'.

La véritable vedette de cette séance de jeudi fut Apple avec +2%, ainsi que Salesforce avec +2,5%, Microsoft pointe loin derrière avec +1%.

Sinon, Tesla gagne encore +2% (à 722$), Moderna +1,6%, Splunk +1,5%, Zoom et eBay +1,3%.



