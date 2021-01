Wall Street : du mieux en attendant Joe Biden

Wall Street a débuté en légère hausse mercredi matin dans un marché étroit en attendant la présentation, demain, du plan de relance économique de Joe Biden.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de près de 0,1% à 31.077,8 points et le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,5% à 13.141,1 points.



Biden doit dévoiler jeudi les contours de son plan de relance de l'économie américaine, très attendu par les marchés.



'Le président élu (...) va détailler, demain après la clôture, ce que l'on espère être un plan de soutien à l'activité de grande ampleur', soulignent les équipes de Wells Fargo.



Les marchés américains bénéficient par ailleurs de la nette détente des rendements obligataires tandis que le dollar regagne du terrain.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans recule de trois points de base, autour de 1,10%, après être repassé hier au-dessus de 1,17% pour la première fois depuis près d'un an.



Les opérateurs tentant de se convaincre que la Fed ne laissera pas le marché obligataire américain poursuivre sa dégradation, même si les perspectives reflationnistes reviennent au coeur des anticipations.



L'annonce, avant l'ouverture, d'une inflation globalement en ligne avec les attentes n'a pas infléchi la tendance.



Dopés par les prix des carburants, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en décembre par rapport au mois précédent, conformément à ce qu'anticipait le consensus.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à décembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en données brutes et de 1,6% hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation.



Côté valeurs, Intel bondit de plus de 8% après l'annonce de la nomination de l'actuel patron de VMWare, Pat Gelsinger, au poste de directeur général, une arrivée qui pourrait annoncer un virage stratégique majeur selon les analystes.



GM poursuit sa progression et s'octroie encore 1% après le lancement hier de sa nouvelle filiale dédiée aux véhicules utilitaires électriques, BrightDrop.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.