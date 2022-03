NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le Dow Jones et le S&P-500 voyant s'interrompre une série de quatre séances dans le vert, alors que les récents signes d'une avancée dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se sont atténués, en marge de craintes que la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) nuise à la croissance économique.

L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 65,38 points, à 35.228,81 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 29,15 points, soit 0,63%, à 4.602,45 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 177,36 points (1,21%) à 14.442,28 points.

Alors que Moscou a promis lors de pourparlers organisés mardi en Turquie qu'il allait réduire nettement ses opérations dans le nord de l'Ukraine, les bombardements de l'armée russe contre la capitale Kyiv et Tchernihiv se sont poursuivies mercredi.

En dépit d'un rebond de plus de 5% ce mois-ci après avoir débuté l'année avec deux déclins mensuels, le S&P-500 est sur la voie de sa première baisse trimestrielle depuis le début de l'année 2020, période durant laquelle l'épidémie de coronavirus se déclarait avec virulence aux Etats-Unis.

Si elles ont récemment enregistré des gains, les actions restent très volatiles face aux informations sur la crise entre la Russie et l'Ukraine, la flambée de l'inflation ayant été alimenté par la hausse des prix du pétrole et des métaux depuis le début de la guerre, le 24 février.

"L'Ukraine est l'histoire qui rythme le marché", a commenté Rick Meckler, partenaire chez Cherry Lane Investments, à New Vernon dans le New Jersey, citant les fluctuations des prix de l'énergie.

"Une sorte de retour à la normale pour l'économie mondiale serait un signe réellement positif pour le marché", a-t-il ajouté.

La flambée de l'inflation suscite des spéculations sur une politique monétaire plus agressive de la Fed, qui a commencé ce mois-ci à relever les taux d'intérêt et dont les décisions pourraient nuire à la croissance économique.

Contrairement à la veille, le secteur de l'énergie a été le plus performant des principaux secteurs du S&P-500, avec une hausse de 1,17%, et a désormais progressé de près de 40% depuis le début de l'année.

Des données publiées dans la journée montrent que le marché de l'emploi reste solide dans le secteur privé aux Etats-Unis.

Côté valeurs, Lululemon Athletica a bondi de 9,58% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels supérieurs aux attentes.

(version française Jean Terzian)

par Chuck Mikolajczak