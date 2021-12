(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, le S&P-500 et le Dow Jones ayant atteint des pis avant de basculer dans le rouge, alors que des données ont indiqué un recul des inscriptions au chômage aux Etats-Unis laissant suggérer que le variant Omicron du coronavirus n'a pour le moment pas ralenti l'économie.

L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, ou 90,55 points, à 36.398,08 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 14,33 points, soit 0,30%, à 4.778,73 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 24,65 points (0,16%) à 15.741,56 points.

En dépit de leur recul jeudi, les principaux indices de Wall Street devraient boucler 2021 avec une forte hausse sur un an. Le S&P-500 devrait ainsi avoir progressé de plus de 27%, le Nasdaq d'environ 23% et le Dow Jones de près de 20%.

Les investisseurs se sont réjouis de données publiées dans la journée par le département américain du Travail montrant que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de manière inattendue aux Etats-Unis.

Dans un contexte de faible volume des échanges en cette période de fêtes de fin d'année, les actions ont connu une trajectoire ascendante, comme c'est traditionnellement le cas entre Noël et le Nouvel An.

Elles ont été portées ces derniers jours par des informations suggérant que le variant Omicron du coronavirus, considéré comme hautement contagieux, serait moins dangereux que le variant Delta notamment.

Le principal conseiller en maladies infectieuses de l'administration fédérale du président Joe Biden, Anthony Fauci, a dit mercredi s'attendre à ce que le pic de la vague épidémique provoquée par Omicron survienne fin janvier.

En 2022, l'attention des investisseurs va se tourner vers le rythme des hausses des taux d'intérêts que la Réserve fédérale a prévu d'opérer, dans un contexte de flambée de l'inflation et de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi sur les élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms").

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, quatre ont fini la séance de jeudi dans le vert, au premier rang desquels l'immobilier.

Côté valeurs, Biogen a reculé de plus de 7% après que Samsung BioLogics a démenti des informations de presse selon lesquelles il discutait du possible rachat du laboratoire américain.

(version française Jean Terzian)

par Echo Wang