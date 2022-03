NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi sur fond du bond des prix du pétrole et en amont de réunions prévues à Bruxelles lors desquelles les Occidentaux devraient décider de nouvelles sanctions contre la Russie pour l'offensive lancée en Ukraine, une crise qui continue d'inquiéter les investisseurs.

L'indice Dow Jones a cédé 1,29%, ou 448,96 points, à 34.358,502 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 55,37 points, soit 1,23%, à 4.456,24 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 186,21 points (1,32%) à 13.922,60 points.

Face aux sanctions occidentales décidées en réponse à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine et ayant durement touché l'économie russe, le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans la journée que son pays voulait se faire payer en roubles ses livraisons de gaz aux "pays inamicaux".

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 5%, au-delà de 121 dollars par baril, ce qui profite aux valeurs énergétiques mais revêt un impact négatif pour les consommateurs et de nombreux industriels.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, celui de l'énergie a ainsi affiché une hausse de 1,7%, l'un des rares à terminer la séance dans le vert.

"Ces problèmes géopolitiques planent en quelque sorte sur le marché", a commenté Stephen Massocca, vice-président de Wedbush Securities à San Francisco. "Il faut qu'il y ait une résolution avec la Russie. Cela va retenir le marché", a-t-il dit.

Wall Street avait enregistré récemment plusieurs séances de gains, se relevant d'un début d'année 2022 marqué par des creux liés à la crise ukrainienne et aux préoccupations sur la hausse de l'inflation laissant envisager une politique plus agressive de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Côté valeurs, GameStop a bondi de 14,5% après que la société du milliardaire Ryan Cohen a acquis 100.000 actions du groupe, selon un avis boursier publié mardi.

(version française Jean Terzian)

par Caroline Valetkevitch