Wall Street : en forte baisse, des tensions inflationnistes

Les indices actions ont terminé la séance en forte baisse (-1,56% sur le Dow Jones et -1,57% sur le S&P500 et -1,54% sur le Nasdaq) sur fond d'un nouvel indicateur illustrant les fortes tensions inflationnistes.



Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% en février par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, là où Jefferies anticipait une augmentation de 0,4%, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%, conformément à la prévision du broker.



Surtout, on notera que le taux de hausse en rythme annualisé de l'indice des prix PCE -une mesure surveillée de près par la Fed- s'est accru de 0,4 point à +6,4% en données totales, et de 0,2 point à +5,4% hors énergie et alimentation.



Autre donnée parue hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont augmenté de 15.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, s'établissant à 202.000, mais leur moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 3.500 à 208.500.



Dans l'actualité des valeurs, la chaine de pharmacies Walgreens Boots Alliance publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 26,5% à changes constants, aidé notamment par les vaccinations et les tests Covid-19.



Boeing annonce avoir reçu une commande d'ASL Aviation Holdings, loueur d'avions basé à Dublin, portant sur jusqu'à une vingtaine d'appareils 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF), dont 10 commandes ferme et 10 options d'achat.



Boeing a également remporté le contrat d'étude de remplacement de l'E-3 de l'OTAN. Ce contrat permettra de mener une étude de réduction des risques et de faisabilité des futurs concepts de surveillance, de commandement et de contrôle aériens.



Intel Corporation a annoncé un accord portant sur l'acquisition de Granulate Cloud Solutions, un développeur israélien de logiciels d'optimisation continue en temps réel. L'acquisition de Granulate aidera ainsi les clients du cloud et des centres de données à maximiser les performances et à réduire les coûts d'infrastructure et de cloud.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.