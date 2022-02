L'aversion au risque a conduit les investisseurs à se détourner des marchés actions pour privilégier l'or et les obligations.

L'indice Dow Jones a abandonné 1,78%, ou 622,24 points, à 34 312,03 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 94,75 points, soit -2,12%, à 4 380,26 points. Le Nasdaq Composite a cédé 407,38 points (-2,88%) à 13 716,72 points.

Le président américain, Joe Biden, a évoqué jeudi un risque très élevé d'invasion russe de l'Ukraine, et son secrétaire d'Etat, Antony Blinken, a accusé Moscou de vouloir fabriquer un prétexte afin de lancer une opération dans les "jours qui viennent".

A ces inquiétudes géopolitiques, qui ont fait grimper l'or à un plus haut niveau depuis huit mois, s'ajoute la question lancinante d'un possible resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le compte rendu de sa réunion de janvier, publié mercredi, a montré que l'institution jugeait probable que ses taux pourraient remonter à un "rythme plus rapide" que lors du précédent cycle de hausse lancé en 2015. Cette évolution se fera toutefois réunion par réunion, en fonction de l'analyse des données macroéconomiques.

Les valeurs des secteurs de la technologie et de la communication ont été particulièrement affectées, ainsi que les valeurs financières en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor.

A contrario, les valeurs défensives comme celles des services aux collectivités ou des biens essentiels ont progressé, le secteur de la consommation étant en outre porté par Walmart : l'action du géant de la distribution a engrangé plus de 4% après avoir annoncé prévoir pour 2022 un chiffre d'affaires et un bénéfice aux Etats-Unis supérieurs aux attentes.

Alors que se profile la fin de la saison des résultats, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia a chuté de 7,5% malgré une prévision de chiffre d'affaires au-dessus des attentes, les opérateurs retenant plutôt la stagnation de ses marges brutes et son exposition au marché des cryptomonnaies.

La plate-forme de recherche d'hôtels TripAdvisor a cédé du terrain (-2,5%) après une perte trimestrielle inattendue.

L'entreprise de livraison de repas DoorDash a grimpé de 10,6% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu sur les trois derniers mois de 2021.

(version française Jean-Stéphane Brosse)

par Chuck Mikolajczak