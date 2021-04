New York (awp/afp) - La Bourse de New York a entamé la séance de jeudi dans le vert, portée par les résultats solides de plusieurs entreprises cotées et des indicateurs rassurants pour l'économie américaine.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones s'appréciait de 0,65% à 33.950,95 points, le Nasdaq de 1,05% à 14.002,66 points et le S&P 500 de 0,72% à 4.154,22 points.

afp/rp