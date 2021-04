Wall Street en hausse après un long week-end et les bons chiffres de l'emploi

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, digérant les bons chiffres de l'emploi parus vendredi et au retour d'un week-end de trois jours pour les marchés américains: le Dow Jones grimpait de 0,93%, le Nasdaq de 0,87% et le S&P 500 de 0,89%.

Jeudi, les trois indices avaient progressé, le S&P 500 dépassant les 4.000 points pour la première fois. Vendredi, le rapport sur l'emploi a affiché 916.000 créations d'emplois, un plus haut en sept mois, et le taux de chômage a reculé à 6%.

afp/rp