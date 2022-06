WALL STREET EN HAUSSE GRÂCE AUX TITRES À FORTE CROISSANCE

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi à l'issue d'une séance en dents de scie, grâce aux gains des valeurs à forte croissance dont les technologiques, bien que les craintes persistantes sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont atténué l'optimisme des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,05%, ou 16,08 points, à 32.915,78 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 12,89 points, soit 0,31%, à 4.121,43 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 48,64 points (0,40%) à 12.061,37 points.

Amazon, en hausse de 2%, a été le principal catalyseur du S&P-500 et du Nasdaq.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, celui des services de communication a été l'un des plus performants.

Mais les investisseurs sont restés focalisés sur l'inflation et le relèvement des taux d'intérêt. Ils attendent des données sur l'inflation avec une nouvelle enquête qui sera publié vendredi et qui devrait indiquer une flambée persistante des prix.

Un rapport du département américain du Travail sur le marché de l'emploi a amenuisé les espoirs de voir la Réserve fédérale (Fed) opérer une pause dans le resserrement agressif de sa politique monétaire.

Ce rapport est une preuve que "l'économie est toujours en bon état", a commenté Paul Nolte, gestionnaire de portfolio chez Kingsview Investment Management à Chicago, mais "avec l'inflation élevée et la hausse continue des prix des matières premières, peut-être que le pic de l'inflation" est à venir.

L'inquiétude des marchés a été apaisée par les signes d'un retour à une activité quasi-normale dans certaines régions de Chine après les mesures strictes de confinement destinées à enrayer une vague sans précédent de l'épidémie de coronavirus en deux ans.

Côté valeurs, Twitter a reculé de 1,5% après qu'Elon Musk a menacé d'abandonner son projet de rachat du réseau social, réclamant que lui soient fournies des données sur les utilisateurs factices.

Didi Global a bondi de 24,30% après une information de presse selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans les boutiques en ligne d'applications pour smartphones.

(version française Jean Terzian)

par Caroline Valetkevitch