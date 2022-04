Wall Street : en hausse malgré les chiffres de l'inflation

Le Dow Jones (+0,5%), le S&P500 (+0,6%) et le Nasdaq (+1%) débutent la séance en hausse après des chiffres de l'inflation certes en accélération, mais globalement sans surprise par rapport aux attentes des économistes.



Après une hausse de 0,8% en février, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté comme prévu de 1,2% en mars en rythme séquentiel, mais seulement de 0,3% hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles.



Par rapport à mars 2021, l'indice des prix américain a augmenté de 8,5% en brut et de 6,5% hors éléments volatils, des taux en légère accélération par rapport à ceux affichés il y a un mois, et conformes aux pronostics de Jefferies.



'La forte hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Ukraine, et sa répercussion immédiate sur les prix de l'essence (+20% en un mois), va pousser l'inflation cette fois encore vers un nouveau record, passant de 7,9% vers 8,5% sur un an', estimait Oddo lundi.



'L'inflation sous-jacente ne cesse de se redresser aussi. Son rythme est un peu plus faible (attendu de 6,4% à 6,6%) mais cela reste intolérable pour la Fed, qui a multiplié les signaux de resserrement', poursuivait le bureau d'études.



L'actualité se montre peu chargée sur le front des valeurs, mais les prochaines séances devraient s'animer davantage de ce côté avec des banques telles que JP Morgan Chase, Citigroup et Goldman Sachs qui donneront le coup d'envoi à la saison des résultats.



Accenture annonce avoir transféré ses activités en Russie à plusieurs acteurs locaux. ' La nouvelle société, qui sera renommée, est désormais détenue à 100 % par les dirigeants locaux et 100 % indépendante d'Accenture ', indique la société.



Pfizer et Myovant Sciences ont annoncé une mise à jour au sujet de la demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour MYFEMBREE (relugolix 40 mg, estradiol 1 mg et acétate de noréthindrone 0,5 mg) pour la prise en charge de la douleur modérée à sévère associée à l'endométriose.



General Motors (GM) a annoncé un accord d'approvisionnement pluriannuel prévoyant que Glencore fournisse à GM du cobalt provenant de son exploitation de Murrin Murrin en Australie. Le cobalt traité en Australie sera utilisé dans les cathodes de batterie Ultium de GM, qui alimenteront des véhicules électriques tels que le Chevrolet Silverado EV, le GMC HUMMER EV et le Cadillac LYRIQ.



