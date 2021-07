New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini en hausse la séance de jeudi, animée par de nouveaux signes d'accélération de l'économie américaine et dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi, vendredi.

Le S&P 500 a de nouveau établi un record, à 4.319,94 points, en progressant de 0,52%, et le Dow Jones a gagné 0,38% à 34.633,53 points, quand le Nasdaq prenait 0,13% à 14.522,37 points.

afp/rp