New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mardi en net rebond, sur fond de stabilisation des prix du pétrole et de tensions sur le marché obligataire liées aux perspectives de hausses des taux d'intérêt.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,74% à 34.807,86 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,95% à 14.108,82 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,13% à 4.511,81 points.

