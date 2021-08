Wall Street : en léger repli après les records de lundi

Wall Street devrait ouvrir en léger recul mardi matin, dans un marché qui manque de direction après le récent rally haussier qui a porté les indices à des niveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais abandonnent autour de 0,1%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux inscrit de nouveaux plus hauts historiques lundi, portés par le compartiment technologique et notamment la vigueur du titre Apple.



Dans l'état actuel des choses, le S&P semble bien parti pour enchaîner un septième mois de hausse consécutif, ce mois d'août étant le plus positif depuis avril pour l'indice avec un gain qui atteint actuellement 3%.



Cette dernière séance du mois semble néanmoins propice à quelques prises de profits à la suite d'une séquence de hausse qui a permis aux indices d'enchaîner les records.



Même si la tendance haussière reste intacte, les investisseurs semblent hésiter à pousser les indices au-delà de leurs derniers records en date en l'absence de facteurs susceptibles d'alimenter le mouvement haussier.



Les investisseurs semblent par ailleurs vouloir attendre les prochains indicateurs économiques, comme le rapport sur l'emploi de vendredi, avant d'initier de nouvelles positions.



Les intervenants de marché prendront notamment connaissance, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Ce baromètre très suivi sera publié peu après l'ouverture et les analystes l'attendent en net repli à 123 contre 129,1 le mois précédent, affecté par le variant Delta qui s'est développé ces dernières semaines aux Etats-Unis.



