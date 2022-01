(Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi alors que les résultats inférieurs aux attentes publiés dans la journée par Goldman Sachs ont pesé sur les valeurs financières, sur fond de prolongement du recul des grands titres technologiques face à la remontée des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a cédé 1,51%, ou 543,34 points, à 35.368,47 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 85,74 points, soit 1,84%, à 4.577,11 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 386,86 points (2,60%) à 14.506,90 points.

Le Nasdaq, qui a enregistré la plus forte baisse au cours de la séance, a désormais reculé d'environ 9,7% par rapport à son record de clôture du 19 novembre dernier.

Goldman Sachs a vu son titre chuter de 7% après avoir fait état d'un bénéfice inférieur au consensus au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de l'activité de trading.

Dans son sillage, le secteur financier a reculé de 2,3%, pesant lourdement sur le S&P-500.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible à l'évolution des anticipations concernant les taux directeurs, a bondi pour s'établir au-dessus du seuil de 1% tandis que les bons à dix ans se sont hissés à un pic de deux ans, alors que les traders se préparent à des mesures plus agressives de la Réserve fédérale (Fed) pour lutter contre l'inflation.

Cette remontée des rendements obligataires en entame de l'année 2022 pèse particulièrement sur les grandes valeurs technologiques et les valeurs à forte croissance.

Les données sur la flambée de l'inflation "font craindre aux marchés que la Fed va agir, donc nous constatons une hausse des obligations", a commenté Mona Mahajan, stratégiste chez Edward Jones.

"Ce n'est pas seulement la hausse des rendements obligataires mais la rapidité de cette hausse (...) qui provoque une forme d'indigestion sur le marché", en particulier pour les classes d'actifs plus spéculatifs, a-t-elle déclaré.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le rouge, dont celui des technologies, qui a connu la plus forte baisse. Seul le secteur de l'énergie a progressé, de 0,4%.

Les investisseurs ont le regard tourné vers la réunion de politique monétaire de la Fed, la semaine prochaine, à l'issue de laquelle ils espèrent avoir davantage de clarté sur les mesures de la banque centrale américaine pour lutter contre l'inflation.

Une semaine avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, les perspectives de resserrement de la politique monétaire sont de nouveau au premier plan des préoccupations des investisseurs, certains analystes n'excluant plus une nouvelle accélération de la fin des achats d'actifs de la banque centrale avant la première hausse de taux attendue en mars.

Selon des données publiées la semaine dernière, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté sur un an en décembre à leur rythme le plus important en quatre décennies.

Côté valeurs, Activision a bondi de 26% dans la foulée de l'annonce par Microsoft du rachat pour près de 70 milliards de dollars de l'éditeur de jeux vidéo.

D'autres éditeurs de jeux vidéos, dont Electronic Arts, ont progressé.

Le titre Microsoft a, lui, reculé de 2,4%.

(version française Jean Terzian)

par Lewis Krauskopf, Bansari Mayur Kamdar et Shreyashi Sanyal