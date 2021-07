Wall Street : en ordre dispersé après deux séances de rebond

La Bourse de New York se montre hésitante jeudi après deux séances de rebond, les investisseurs se détournant de nouveau des actions pour se porter sur des actifs jugés plus sûrs comme les obligations d'Etat.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,1% à 34.773,6 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,2% à 14.656,7 points.



Le Dow Jones avait repris près de 2,5% sur les deux séances précédentes à la faveur de solides résultats d'entreprise, une performance qui lui avait permis d'effacer l'intégralité de ses pertes de lundi.



Les valeurs financières - qui s'étaient plutôt bien portées ces derniers jours - subissent en particulier des prises de bénéfices, l''indice S&P de la finance abandonnant près de 1% en réaction au reflux des rendements obligataires.



Les hésitations des marchés boursiers sont aussi alimentées par des statistiques décevantes du côté de l'emploi.



Alors qu'elles étaient attendues en baisse, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté lors de la semaine du 12 juillet aux Etats-Unis pour s'établir à 419.000 contre 368.000 la semaine précédente.



Toujours côté chiffres, les reventes de logements anciens ont augmenté de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juin, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Les indicateurs avancés du Conference Board ont quant à eux progressé de 0,7% en juin au lieu des +0,8% visés par le consensus.



La tendance reste, enfin, animée par de nombreuses publications de résultats.



Parmi les valeurs les plus en vue, AT&T grignote 0,1% après avoir indiqué, à l'occasion de ses trimestriels, avoir actualisé ses objectifs pour 2021, visant désormais un BPA ajusté en hausse à un pourcentage dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, ainsi qu'une croissance des revenus de l'ordre de 2% à 3%.



Au sein du Dow Jones, Microsoft prend la plus forte hausse de l'indice dans le sillage de commentaires positifs des analystes de BofA, qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.



