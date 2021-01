New York (awp/afp) - La Bourse de New York a démarré la séance en ordre dispersé vendredi à l'ouverture de la saison des résultats et après l'annonce du plan de relance de Joe Biden: le Dow Jones perdait 0,65%, le Nasdaq avançait de 0,9%.

La veille, le Dow Jones avait terminé en recul de 0,22% à 30.991,52 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait lâché 0,12% à 13.112,64 points tandis que le S&P 500 avait perdu 0,38% à 3.795,54 points.

afp/rp