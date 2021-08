NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le S&P-500 effaçant des gains initiaux pour reculer légèrement, alors que les inquiétudes sur le variant Delta du coronavirus et le ralentissement de l'économie américaine ont éclipsé l'optimisme sur un nouveau stimulus et les résultats trimestriels solides.

L'indice Dow Jones a cédé 0,28%, ou 97,31 points, à 34.838,16 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 8,10 points, soit 0,18%, à 4.387,16 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 8,39 points (0,064%) à 14.681,07 points.

Alors que la séance touchait à sa fin, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), Christopher Waller, a déclaré que la banque centrale pourrait commencer d'ici octobre à réduire ses mesures de soutien économique si les deux prochains rapports sur le marché du travail confirmaient une croissance des embauches.

Des données publiées dans la journée montrent que la croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti pour un deuxième mois consécutif en juillet pour s'établir à un plus bas depuis janvier dernier.

Ce recul de l'indice ISM a provoqué le déclin du rendement des bons du Trésor américain et stoppé la progression du Dow Jones, qui s'était hissé plus tôt à un pic inédit en séance.

Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research, a noté qu'il était habituel que le marché ait besoin de souffler en août. "A 13 reprises depuis la Deuxième Guerre mondiale, le S&P a enregistré six records ou plus en juillet. Sur ces 13 fois, le marché a chuté 12 fois lors du mois d'août", a-t-il dit.

La plupart des principaux secteurs du S&P-500 étaient en hausse, au premier rang desquels les technologies de l'information et la consommation discrétionnaire, catalyseurs du rebond de Wall Street après le creux spectaculaire provoqué l'an dernier par la crise sanitaire du coronavirus.

Les regards se tournent désormais vers les données du secteur des services, attendues mercredi, et le rapport mensuel du département américain du Travail dont la publication est prévue vendredi.

Après des résultats trimestriels mitigés publiés la semaine dernière par les géants technologiques, les investisseurs attendent aussi les résultats d'Eli Lilly, de CVS Health et de General Motors.

Côté valeurs, la firme de paiement numérique Square, propriété du patron de Twitter Jack Dorsey, a bondi après avoir annoncé le rachat du groupe australien spécialiste du paiement différé Afterpay pour un montant de 29 milliards de dollars.

(version française Jean Terzian)

par Echo Wang