par Claude Chendjou

PARIS, 19 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, mais la tendance est globalement plate dans un contexte de remontée des rendements obligataires liée à la perspective d'une accélération du rythme de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 110,96 points, soit 0,32%, à 34.522,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 4.400,37 points.

Le Nasdaq Composite cède en revanche 0,03%, soit 4,01 points, à 13.328,34.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a réaffirmé lundi souhaiter un relèvement des taux d'intérêt à 3,5% d'ici la fin de l'année face à une inflation à un pic de 40 ans, ce qui se traduirait par des hausses de taux de 50 points de base lors des six réunions restantes de la Fed cette année. Il a ajouté ne pas exclure une augmentation de 75 points du coût du crédit.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies comme Microsoft et Apple, sensibles à l'évolution des taux, reculent respectivement de 0,4% et 0,3% alors que le rendement des Treasuries à 30 ans a touché le seuil des 3% pour la première fois depuis début 2019 et celui du dix ans un pic depuis décembre 2018 à 2,909%. L'indice sectoriel des "techs" fléchit de 0,2%.

Twitter, dont l'action a pris plus de 7% lundi, abandonne près de 2%, malgré l'intérêt exprimé par plusieurs sociétés de capital-investissement pour une éventuelle offre d'achat sur le réseau social.

Les actions des grandes banques américaines, elles, profitent de la remontée des taux. Bank of America gagne 1,2% au lendemain de la publication d'un bénéfice meilleur que prévu, Morgan Stanley prend 0,6%, Citigroup 0,9%, Wells Fargo 0,6% et Goldman Sachs 1%. L'indice sectoriel des banques avance de 1,2%.

Côté résultats d'entreprises, Johnson & Johnson reflue de 2,1% après la suspension de sa prévision de ventes de vaccin contre le COVID-19.

Hasbro, en revanche, avance de 1% à la faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

