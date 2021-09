Wall Street en ordre dispersé malgré une grosse déception sur l'emploi

New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi, digérant sans grande nervosité un chiffre de créations d'emplois aux Etats-Unis très inférieur aux attentes et après avoir enregistré des records la veille.

Le Dow Jones cédait 0,19% à 35.374,96 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,17% à 15.357,40 points et l'indice élargi S&P 500, abandonnait 0,07% à 4.533,70 points.

La veille, ces deux derniers avaient clôturé à des niveaux records.

Le rapport mensuel très attendu du ministère du Travail, publié avant Bourse, a fait état de 235.000 emplois créés en août, nettement moins que les 750.000 attendus par les économistes.

Cette brutale décélération, après 1,1 million d'emplois créés en juillet et 962.000 en juin, est en grande partie attribuée à la résurgence du variant Delta du coronavirus.

"Les bonnes nouvelles? Il n'y en a pas", a commenté, dans une note, Ian Shepherdson, économiste en chef du cabinet Pantheon Macronoeconomics. "Septembre sera sans doute faible aussi" sur le plan des créations d'emplois, a-t-il anticipé, "et on commence à être nerveux quant à la possibilité d'un rebond en octobre".

Malgré cette déception, le taux de chômage, lui, a continué à reculer, à 5,2%, comme attendu, contre 5,4% le mois dernier.

Bien que les créations d'emplois n'aient atteint qu'un tiers des prévisions, les indices n'ont réagi que de façon modérée, a souligné Adam Sarhan, fondateur et directeur général de la société de gestion 50 Park Investments.

"Ce rapport ôte beaucoup de pression à la Fed (Banque centrale américaine) et le marché le sait", a-t-il expliqué. "C'est pour ça qu'il n'y a pas de ventes massives."

La vigueur de la reprise aux Etats-Unis posant encore question, la perspective d'un retrait des mesures de soutien à l'économie américaine par la Fed s'éloigne quelque peu. Or, le maintien d'une politique accommodante à court terme est favorable aux marchés actions.

Pour autant, le marché offrait vendredi un tableau contrasté, avec une tension des taux obligataires, bien que la probabilité d'une hausse des taux directeurs de la Fed ait diminué.

Cette remontée des taux d'emprunts était attribuée par plusieurs analystes à la hausse des salaires mentionnée dans le rapport sur l'emploi, de nature à alimenter l'inflation. Le taux des obligations d'Etat américaines à 10 ans s'affichait à 1,33%, contre 1,28% jeudi.

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom avançait (+2,01% à 501,78 dollars) après la publication, jeudi après Bourse, d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le groupe a aussi dit tabler sur le maintien de son élan au quatrième trimestre (août à octobre) de son exercice décalé.

Le spécialiste des transactions numériques DocuSign profitait (+6,01% à 312,27 dollars) lui aussi d'un bénéfice par action meilleur qu'attendu et de prévisions qui ont rassuré les investisseurs sur la capacité du groupe à digérer la sortie de la pandémie.

Le "Uber chinois", Didi Chuxing, symbole des déboires des sociétés chinoises cotées à Wall Street, décollait vendredi (+5,33% à 9,28 dollars) grâce à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle un groupe d'entreprises publiques de Pékin pourraient prendre le contrôle de la société.

afp/rp