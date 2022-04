New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, dans un marché aux faibles volumes du fait de la fermeture des places européennes et nerveux avec la remontée des taux d'intérêt et la dégradation du conflit en Ukraine.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,25%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, était quasiment à l'équilibre (-0,01%) et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,12%.

afp/rp