Wall Street : en recul avec Walmart et des statistiques

La Bourse de New York a reculé jeudi, les investisseurs ayant mal accueilli les résultats de Walmart ainsi que certaines statistiques du jour. Le Dow Jones a cédé 0,4% à 31493 points, tandis que le Nasdaq a lâché 0,7% à 13865 points.



Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, a chuté de 6,5% après avoir dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et annoncé que son BPA devrait reculer cette année, et malgré une augmentation de 2% de son dividende.



Autre publication du jour, Marriott a grappillé 0,5% suite à l'annonce d'un BPA ajusté de 12 cents pour les trois derniers mois de 2020, à comparer à 1,51 dollar un an auparavant, mais globalement en ligne avec le consensus.



La tendance a souffert également des statistiques ayant renforcé les craintes d'inflation : les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,4% en janvier, et ceux à l'exportation ont grimpé de 2,5%, progressions nettement supérieures aux consensus.



Les indicateurs du marché de l'emploi n'ont pas non plus apporté de soulagement au marché, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 861.000 contre 848.000 la semaine précédente.



Toujours au chapitre des statistiques américaines, les mises en chantier de logement ont chuté de 6% le mois dernier, à 1.580.000 en rythme annualisé, mais les permis de construire ont grimpé de 10,4% à 1.881.000.



Enfin, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 23,1 en février, en baisse de trois points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une légère décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



